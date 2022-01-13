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Son Dakika | Marmaris'te tekne yangını

Son Dakika | Marmaris'te tekne yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevki'inde bulunan marinada bakım yapılan bir teknede yangın çıktı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevki'inde bulunan marinada bakım yapılan bir teknede yangın çıktı. Marina bölgesine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de yangına müdahale etti.

Yangın saat 14.00 sıralarında Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevki'inde faaliyet göstermekte olan Marmaris Yacht Marina'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ç.'ye ait tekne yıllık bakım ve onarım için karaya çekili vaziyetteyken motor dairesinden dumanlar yükselmeye başladı. Ekiplerin hemen müdahale ettiği yangında teknenin yangın sonucu kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Hareketli saatlerin yaşandığı yangında, yanan teknenin çevresindeki diğer tekneler tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırılırken, söndürme çalışmalarında jandarma ekipleri bölgede güvenlik tedbiri aldı.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor. - MUĞLA

Son Dakika | Marmaris'te tekne yangını

Son Dakika | Marmaris'te tekne yangını

Son Dakika | Marmaris'te tekne yangını

Son Dakika | Marmaris'te tekne yangını

Son Dakika | Marmaris'te tekne yangını

Son Dakika | Marmaris'te tekne yangını

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