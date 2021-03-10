Son Dakika | Marmaris'te tefeci operasyonu

Son dakika haber... Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris'te gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris'te gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'te tefecilik yaptıkları ileri sürülen şahıslara yönelik Jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Jandarma 32 mağdur ile yaptığı görüşme sonrası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrası operasyon için düğmeye bastı.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Marmaris İlçe Jandarma ekiplerinin müşterek ve eş zamanlı üç şüpheliye yönelik beş adreste ve iki araçta arama yapıldı. Aramalarda S.B., M.B. ve A.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan aramada; 27 adet 406 bin 900 TL'lik senet, boş senet, içerisinde alacakların yazılı olduğu ajanda, 84 adet alacakların yazılı olduğu not kağıdı, 5 adet mağdurlara ait olduğu değerlendirilen noter anlaşması, muhtıra, 3 adet cep telefonu, uyuşturucu ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli Ş.B., M.B. ve A.Ö. gözaltına alınırken haklarında adli işlemlere başlandığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı