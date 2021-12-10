Son dakika... Marmaris'te selden zarar gören evlerde temizlik çalışması devam ediyor

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi'nde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Marmaris Belediyesi çamur altında kalan caddeleri temizlerken mağdur vatandaşlara yardım eli uzatıyor.

Marmaris Belediyesi ekipleri, sağanak yağmur sonrası evleri su basan ve mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmak için seferber oldu. Bir taraftan iş makineleriyle cadde ve yolların temizliğine devam eden, tıkanan dereleri ve kanalları açan, bozulan yolların tamiratını gerçekleştiren ekipler vatandaşların evini de temizlemek için gece gündüz çalışıyor.

Sel nedeniyle bahçe ve evlere dolan çamurları temizlemek için uğraşan ekipler 5 gündür bodrum katlara dolan suları tahliye etmek, kullanılmaz hale gelen eşyaları çıkarmak ve binaların içini temizlemek için ev sahipleriyle birlikte durmaksızın çalışıyor.

Temizlik işleri ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların son ev temizlenene kadar devam edeceğini söyleyen Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, "Cumartesi gecesinden beri sahadayız. Şu ana kadar 150'nin üzerindeki evde hasar tespit edildi. İlk andan itibaren vatandaşımızın yanında olduk. İçmeler'deki evlerini yazlık olarak kullandıkları için başka yerlerde yaşayan bazı ev sahiplerinin yeni gelmesinden ötürü hala evlerdeki tahliye ve temizlik çalışması devam ediyor. Halk Masası'na gelen tüm taleplere cevap veriyoruz. Son evi de temizleyene dek İçmeler'den ayrılmayacağız" dedi.

Öte yandan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün gıda, kıyafet ve acil ihtiyaç yardımında bulunduğunu hatırlatan Zift, "Yangın döneminde vatandaşlarımızın ulaştırdığı kıyafet, iç çamaşırı, bebek bezi, bebek maması, temizlik malzemeleri ve bunun gibi malzemelerden kalanları sel mağduru ailelerimiz için de kullanıyoruz. İhtiyaç duyan vatandaşlarımız İçmeler Kültür ve Sanatevi'ndeki kriz merkezine başvurabilir" açıklaması yaptı. - MUĞLA