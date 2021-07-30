Son dakika: Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı (9)

Edinilen son dakika gelişmesine göre İÇMELER'DE ELEKTRİK KESİNTİSİMuğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle elektrikler kesildi.

İÇMELER'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle elektrikler kesildi. Vatandaşlardan bazıları güvenlik önlemleri kapsamında zorunlu olarak evlerini boşaltırken, bazıları ise tedbir amaçlı evlerini terk etti. Öte yandan, ilçedeki otel ve pansiyonlar da karanlığa teslim oldu. Yangının başladığı Siteler Mahallesi'nde yangın, yerleşim yerlerine ve otellere 40 metre mesafede yeniden alevlendi.

Hande NAYMAN/MARMARİS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman