Son dakika... Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü (7)
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Son dakika... Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü (7)

Son dakika... Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü (7)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: PAKDEMİRLİ: BİR VATANDAŞIMIZI KAYBETTİKTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

PAKDEMİRLİ: BİR VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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