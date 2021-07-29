Son dakika... Marmaris'te orman yangını; alevler yerleşim yerine 100 metre kadar yaklaştı, 1 ölü (7)

Son dakika haber: PAKDEMİRLİ: BİR VATANDAŞIMIZI KAYBETTİKTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

PAKDEMİRLİ: BİR VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmaris'te maalesef bir canı, vatandaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı