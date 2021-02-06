Son dakika... Marmaris'te kısıtlamada giriş yasaklanan sahil yollarında denetim
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Son dakika... Marmaris'te kısıtlamada giriş yasaklanan sahil yollarında denetim

06.02.2021 17:26 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:34
Son dakika... Marmaris'te kısıtlamada giriş yasaklanan sahil yollarında denetim

Son dakika haber... MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tursitler hariç tüm girişlere kapatılan sahil yürüyüş yolları ile plajlarda polis ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri, denetim yaptı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tursitler hariç tüm girişlere kapatılan sahil yürüyüş yolları ile plajlarda polis ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri, denetim yaptı.

Marmaris Kaymakamı Şevket Ertuğ Aksoy başkanlığında dün toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi ve pazar günleri, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç kullanmadan yürüme mesafesindeki konutlarına en yakın market, kasap, bakkal, manav ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, ayrıca ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkmalarına olanak tanındığını ancak bu durumun suistimal edildiğine dikkat çekerek, ek tedbirler aldı. Oy birliği ile alınan kararla ilçe merkezindeki sahil yürüyüş yolları ve plajlara, kısıtlamada giriş yasaklandı.

Karar doğrultusunda bugün Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Hıfzıssıhha Kurulu ekipleri, Yat Limanı, Kordon Caddesi ile Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil yolu ve plajlarda denetim yaptı.Yasaktan haberdar olmayan vatandaşlar, uyarılarak sahil yollarından uzaklaştırıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan tursitler ise sahil yolunda yürüyüş yapıp, bisiklete bindi.


- Muğla
Son dakika... Marmaris'te kısıtlamada giriş yasaklanan sahil yollarında denetim
Son dakika... Marmaris'te kısıtlamada giriş yasaklanan sahil yollarında denetim
Son dakika... Marmaris'te kısıtlamada giriş yasaklanan sahil yollarında denetim
Son dakika... Marmaris'te kısıtlamada giriş yasaklanan sahil yollarında denetim
Son dakika... Marmaris'te kısıtlamada giriş yasaklanan sahil yollarında denetim
Son dakika... Marmaris'te kısıtlamada giriş yasaklanan sahil yollarında denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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