Son dakika... Marmaris'te itfaiye aracı devrildi

Orman yangınlarından günler sonra beklenen haber! Hava durumu da lehimize dönüyor

Barcelona'da bir devrin sonu! Messi ile yollar resmen ayrıldı

Korona tablosu günler sonra umutlandırdı! Vaka ve vefatlar düşüş eğiliminde

Son dakika haber: - Marmaris'te itfaiye aracı devrildi Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınları ile mücadelede bulunan itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 orman personeli yaralandı.

- Marmaris'te itfaiye aracı devrildi

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınları ile mücadelede bulunan itfaiye aracının devrilmesi sonucu 4 orman personeli yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'te Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracının Hisarönü Mahallesi Delikyol mevkiinde şarampole yuvarlanması sonucunda 4 orman personeli hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 2'si ayakta tedavi edilirken, diğer 2'si ise müşahede altına alındıktan sonra taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl