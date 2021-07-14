Son Dakika | Marmaris'te HDP binasına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Marmaris'te HDP binasına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika | Marmaris'te HDP binasına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açan şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açan şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan, 2018 yılında da HDP İlçe binası camını kırdığından 'mala zarar verme' suçundan hakkında işlem yapılan A.T.D, olay mahallinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı, adli işlemler devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı da yaptığı yazılı açıklamada, olayın faili olduğu tespit edilen ve psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin bilgiler bulunan 1993 doğumlu A.T.D'nin suç aletiyle yakalandığını bildirdi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, binada hasar oluştuğunu aktaran Yağcı, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Son dakika haberi... Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi... Marmaris'te HDP ilçe binasına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Marmaris'te HDP ilçe binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı
Marmaris'te HDP ilçe binasına saldırı! Şüpheli gözaltına alındı
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kazada korkunç gerçek: Sürücü, kaza anında canlı yayın yapıyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Petek Dinçöz Levent Yüksel Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Balotelli Fatih Terim Aykut Kocaman Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Marmaris'te HDP binasına pompalı tüfekle ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:41:15. #1.16#

title