Son Dakika | Marmaris'te çocuk ve hayvanlara zarar verdiği için bahçelerde "jiletli tel" kullanılması yasaklandı
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Son Dakika | Marmaris'te çocuk ve hayvanlara zarar verdiği için bahçelerde "jiletli tel" kullanılması yasaklandı

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Son Dakika | Marmaris'te çocuk ve hayvanlara zarar verdiği için bahçelerde 'jiletli tel' kullanılması yasaklandı

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde Belediye Meclisince alınan kararla, bahçelere çekilen "jiletli tel" çocuk ve hayvanlara zarar verdiği gerekçesiyle artık kullanılmayacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Belediye Meclisince alınan kararla, bahçelere çekilen "jiletli tel" çocuk ve hayvanlara zarar verdiği gerekçesiyle artık kullanılmayacak.

Belediye Meclisinin, Armutalan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen nisan ayı olağan toplantısında, halk arasında "jiletli tel" olarak bilinen, üzerine kesici sac parçalarının eklenmesiyle elde edilen tel çitlerin kullanımına yasak getirildi.

AK Partili meclis üyelerinin önergesiyle ve oy birliğiyle alınan kararda, özellikle bahçe ve duvarlarında kullanılan bu tür çit uygulamalarının çocuk ve hayvan ölümlerine ve yaralanmalarına neden olduğu için bahçe ve duvarlarında kullanımına izin verilmeyeceği bildirildi.

Önergeye imza veren AK Parti Meclis Üyesi Ayşegül Mungan, tehlike oluşturan ve estetik yanı olmayan tellerin yasaklanmasını meclise arz ettiklerini dile getirdi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise önergeye çok olumlu yaklaştıklarını belirterek, meclis üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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