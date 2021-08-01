Marmaris'te alevlerle mücadele kamerada
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Marmaris'te alevlerle mücadele kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Marmaris'te alevlerle mücadele kamerada Marmaris'te devam eden orman yangınında alevler Datça yolunun çevresini sarınca ekiplerin alevlerle savaşı kameralara yansıdı.

Marmaris'te alevlerle mücadele kamerada

MUĞLA - Marmaris'te devam eden orman yangınında alevler Datça yolunun çevresini sarınca ekiplerin alevlerle savaşı kameralara yansıdı.

Perşembe günü başlayan ve 4 gündür devam eden Marmaris'teki orman yangınında alevlerin Gökova Körfezi bölümüne sıçramaması için ekipler inanılmaz bir mücadele veriyor. Bugün Asparan ve Değirmenyanı mevkiinde tekrar patlayan alevler Marmaris-Datça karayolunun geçici olarak trafiğe kapatılmasına neden oldu.

Marmaris-Datça karayolu Mezargediği mevkiinde alevler tekrar yükselmesi üzerine bölgede bulunan ekipler seferber oldu. Arazöz ve su tankerleri Gökova Körfezi bölümüne sıçrayan alevlere müdahale esnasında zor anlar yaşadılar.

Aksiyon filmlerini aratmayan söndürme çalışmaları esnasında zaman zaman ekipler tehlike yaşadı. Marmaris'in ciğerlerinin yandığı orman yangınında alev savaşçıları canlarını dişine takarak alevleri kontrol altına aldı.

Marmaris'te alevlerle mücadele kamerada
Marmaris'te alevlerle mücadele kamerada
Marmaris'te alevlerle mücadele kamerada
Marmaris'te alevlerle mücadele kamerada
Marmaris'te alevlerle mücadele kamerada
Marmaris'te alevlerle mücadele kamerada
Marmaris'te alevlerle mücadele kamerada
Marmaris'te alevlerle mücadele kamerada
Marmaris'te alevlerle mücadele kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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