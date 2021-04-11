Son dakika: Marmaris Polisinden kadın şiddete hayır korteji
Son dakika haberine göre Marmaris Polisinden kadın şiddete hayır kortejiMUĞLA'nın Marmaris İlçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ıncı yıldönümü kapsamında ekipler kortej düzenledi.
Marmaris Polisinden kadın şiddete hayır korteji
MUĞLA'nın Marmaris İlçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ıncı yıldönümü kapsamında ekipler kortej düzenledi. Martı adlı bisikletli polis timleri Kadına şiddete hayır ve KADES önemli yazılı tişört ile şapka takarak korteje eşlik etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı