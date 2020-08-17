Son Dakika: Marmara Depremi'nin 21. yılı
Gelen son dakika haberlerine göre "Asrın felaketi" olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21. yılında, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde deprem şehitleri anıldı.
17.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:20
"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21. yılında, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde deprem şehitleri anıldı.
Depremde, 164 kişinin hayatını kaybettiği ilçede, deprem şehitliğinin bulunduğu mezarlıkta gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dua edildi.
Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Osman Toprak, siyasi partilerin ilçe başkanları ile depremde yakınlarını kaybeden aileler ve vatandaşlar katıldı.
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Kaynak: AA