Son Dakika | Marmara'da kaçak içki operasyonu
Son dakika haberleri: Balıkesir'in Marmara ilçesinde kaçak içki imalatı ve satışı yapan şahsı jandarma ekipleri yakaladı.
Balıkesir'in Marmara ilçesinde kaçak içki imalatı ve satışı yapan şahsı jandarma ekipleri yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Marmara İlçesinde sahte/kaçak içki ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin işyerinde yapılan aramada; 105 litre kaçak içki ele geçirdi. Ele geçen malzemelere el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı