BALIKESİR - Marmara Adası'nda fiber teknede çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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BALIKESİR - Marmara Adası'nda fiber teknede çıkan yangın söndürüldü

AA - Haberler | Güncel

Balıkesir'in ada ilçesi Marmara'da balıkçı barınağındaki fiber tekne yandı.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in ada ilçesi Marmara'da balıkçı barınağındaki fiber tekne yandı.

Bir firma tarafından yeni tamamlanarak Saraylar Balıkçı Barınağı'na çekilen fiber teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Tekne kullanılamaz hale geldi.

BALIKESİR - Marmara Adası'nda fiber teknede çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR - Marmara Adası'nda fiber teknede çıkan yangın söndürüldü

BALIKESİR - Marmara Adası'nda fiber teknede çıkan yangın söndürüldü

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