BALIKESİR - Marmara Adası'nda fiber teknede çıkan yangın söndürüldü

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in ada ilçesi Marmara'da balıkçı barınağındaki fiber tekne yandı.

Bir firma tarafından yeni tamamlanarak Saraylar Balıkçı Barınağı'na çekilen fiber teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Tekne kullanılamaz hale geldi.