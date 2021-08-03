Son dakika haberleri | MARKETTEN KAMP MALZEMELERİ ÇALDIĞI ANLAR KAMERADA
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Son dakika haberleri | MARKETTEN KAMP MALZEMELERİ ÇALDIĞI ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... BURSA'nın İznik ilçesinde, bir marketten kamp çadırı ve şişme yatak çalan Tolgahan Tuncer (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde, bir marketten kamp çadırı ve şişme yatak çalan Tolgahan Tuncer (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen pazar günü İznik ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. İş yeri çalışanları, market reyonunda bulunan 2 kişilik kamp çadırı ile 2 kişilik şişme yatağın eksik olduğunu fark etti. Ürünlerin çalınmış olma ihtimali üzerinde duran çalışanlar durumu polise bildirdi. Markette ve çevresinde araştırma yapan polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, bir şüphelinin farklı saatlerde markete gelerek önce kamp çadırının, daha sonra da şişme yatağın çalındığını fark etti. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin Tolgahan Tuncer isimli kişi olduğunu belirledi. Tolgahan Tuncer, dün akşam saatlerinde evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Tolgahan Tuncer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberleri | MARKETTEN KAMP MALZEMELERİ ÇALDIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | MARKETTEN KAMP MALZEMELERİ ÇALDIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | MARKETTEN KAMP MALZEMELERİ ÇALDIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | MARKETTEN KAMP MALZEMELERİ ÇALDIĞI ANLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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