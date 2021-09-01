Son dakika: Markette kız çocuğunu taciz eden sanığın yargılandığı davada karar
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Son dakika: Markette kız çocuğunu taciz eden sanığın yargılandığı davada karar

Son dakika: Markette kız çocuğunu taciz eden sanığın yargılandığı davada karar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Esenler'de bir markette 11 yaşındaki E.Ç.'ye cinsel istismarda bulunan Ali Öztürk'ün (47) yargılandığı davada karar açıklandı.

Esenler'de bir markette 11 yaşındaki E.Ç.'ye cinsel istismarda bulunan Ali Öztürk'ün (47) yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Öztürk'ün cinsel istismar suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Esenler'de, 29 Kasım tarihinde bir markette 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Ali Öztürk'ün (47) yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 10 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Ali Öztürk SEGBİS ile bağlandı. Müşteki Gülsün Ç. ve mağdur kız çocuğu E.Ç. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ali Öztürk suçlamaları kabul etmeyerek mağduru tanımadığını belirtti. Mağdurun babasını tanıdığını söyleyen sanık, "Ben mağdura yönelik cinsel harekette bulunmadım. Sadece kendisini sevip konuştum" dedi.

Duruşmada söz alan mağdur çocuğun annesi Gülsün Ç. ise "Kızım markete gitmişti, dönüşte tacize maruz kaldığına dair herhangi bir şey anlatmadı. Karakoldan çağrılınca ve market çalışanlarının gösterdikleri videoyu izleyince haberdar oldum. Şikayetçiyim" şeklinde beyanda bulundu.

Mağdur çocuk E.Ç. ise sanığı tanımadığını markete gittiğini sanığın yanına geldiğini, nereli olduğunu sorduğu babasını tanıdığını söyleyip elini omzuna attığını anlattı. E.Ç. "Beni sıkıştırıp dudağımdan öptü, korktuğum için yardım isteyemedim, para verip beni kimseye söylememem için tehdit etti. Korktuğum için kimseye bir şey söyleyemedim. Görüntüler ortaya çıkınca aileme ve polise anlattım" dedi.

Beyanların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme sanık Ali Öztürk'ün 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Olayın Geçmişi

Esenler'de, 29 Kasım tarihinde bir markette 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Ali Öztürk'ün (47) görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca kamuoyunun tepkisini çekmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında Ali Öztürk, 11 Aralık günü Niğde'ye kaçacağı sırada otogarda yakalanmıştı. Öztürk 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hazırlanan iddianamede Öztürk'ün mağdur çocuğu yanağından öptüğü ve daha sonra kucaklayıp sarılarak dudağından öptüğü aktarılmıştı. Ali Öztürk hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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