Son dakika! Marketin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor Son dakika habere göre Sakarya'da bir marketin deposunda yangın çıktı.

Sakarya'da bir marketin deposunda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesi Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı'ndaki marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürmeye çalıştığı yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluştu. Ekipler, alevlerin çevredeki ev ve iş yerlerine sıçramaması için çalışma yürütüyor. Kaynak: AA