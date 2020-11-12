Son dakika... Marketin depo çalışanı, mesai arkadaşı Saadet'i bıçaklayarak öldürdü (2)
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Son dakika... Marketin depo çalışanı, mesai arkadaşı Saadet'i bıçaklayarak öldürdü (2)

12.11.2020 17:24 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:28
Son dakika... Marketin depo çalışanı, mesai arkadaşı Saadet'i bıçaklayarak öldürdü (2)

Gelen son dakika haberlerine göre EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ Aksaray'da, market zincirinin depo bölümünde çalışan Ramazan T.'nin (33) şubeye gelerek, Saadet Korkmaz'ı (33) vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp, öldürmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILMAK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ 

Aksaray'da, market zincirinin depo bölümünde çalışan Ramazan T.'nin (33) şubeye gelerek, Saadet Korkmaz'ı (33) vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp, öldürmesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Eşinden boşanan, 2 çocuk annesi Saadet Korkmaz'ın, 2 hafta önce bir süredir birlikte olduğu Ramazan T.'den evli olduğunu öğrenince ayrılmak istediği öğrenildi. Bunun üzerine Ramazan T.'nin, Korkmaz'ın çalıştığı market şubesine gelip, barışmak istediğini söylediği belirtildi. Ramazan T.'nin, Korkmaz'ı teklifini reddetmesi üzerine vücudunun 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan Ramazan T., görüntü çeken gazetecilerin 'Pişman mısınız? sorusuna 'Pişman değilim' cevabını verdi. Saadet Korkmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

  


Son dakika... Marketin depo çalışanı, mesai arkadaşı Saadet'i bıçaklayarak öldürdü (2)
Son dakika... Marketin depo çalışanı, mesai arkadaşı Saadet'i bıçaklayarak öldürdü (2)
Son dakika... Marketin depo çalışanı, mesai arkadaşı Saadet'i bıçaklayarak öldürdü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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