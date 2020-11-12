Son dakika! Marketin depo çalışanı, mesai arkadaşı Saadet'i bıçaklayarak öldürdü
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Son dakika! Marketin depo çalışanı, mesai arkadaşı Saadet'i bıçaklayarak öldürdü

12.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:02
Son dakika! Marketin depo çalışanı, mesai arkadaşı Saadet'i bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberi... AKSARAY'da, market zincirinin depo bölümünde çalışan Ramazan T. (33), şubeye gelerek, tartıştığı Saadet Korkmaz'ı vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp, öldürdü.

AKSARAY'da, market zincirinin depo bölümünde çalışan Ramazan T. (33), şubeye gelerek, tartıştığı Saadet Korkmaz'ı vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp, öldürdü. 

Olay, saat 08.30 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Market zincirinin organize sanayi bölgesindeki deposunda çalışan Ramazan T., malzeme getirdiği şubede görevli, 2 çocuk annesi Saadet Korkmaz ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Ramazan T., tartışmanın büyümesi üzerine Korkmaz'ı sırtı, karnı ve bacakları dahil vücudunun 5 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Korkmaz, diğer mesai arkadaşları tarafından çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Saadet Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ramazan T. ise polis tarafından gözaltına alındı. 


Son dakika! Marketin depo çalışanı, mesai arkadaşı Saadet'i bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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