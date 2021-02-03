Market önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı kamerada
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Market önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı kamerada

03.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:06
Market önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde market önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde market önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, dün saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Mehmet Ş., elektrikli bisikletini alışveriş için geldiği marketin önüne bıraktı. Markette girip, alışveriş yapan Mehmet Ş., çıktığında ise bisikletini bıraktığı yerde bulamadı. Market görevlisiyle birlikte güvenlik kamera kayıtlarına bakan Mehmet Ş., bisikletinin bir kişi tarafından çalındığını görüp, polise şikayetçi oldu.Bisikletin çalınma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, bisikleti çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Market önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı kamerada
Market önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı kamerada
Market önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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