Market önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde market önüne bırakılan elektrikli bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, dün saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Mehmet Ş., elektrikli bisikletini alışveriş için geldiği marketin önüne bıraktı. Markette girip, alışveriş yapan Mehmet Ş., çıktığında ise bisikletini bıraktığı yerde bulamadı. Market görevlisiyle birlikte güvenlik kamera kayıtlarına bakan Mehmet Ş., bisikletinin bir kişi tarafından çalındığını görüp, polise şikayetçi oldu.Bisikletin çalınma anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, bisikleti çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ