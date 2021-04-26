Son Dakika: Market çalışma saatleri neler? Tam kapanmada market çalışma saatleri?
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Son Dakika: Market çalışma saatleri neler? Tam kapanmada market çalışma saatleri?

Son Dakika: Market çalışma saatleri neler? Tam kapanmada market çalışma saatleri?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüştü. Tam kapanma gibi konuların öne çıktığı Kabine Toplantısı sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Tam kapanma olacak mı? Market çalışma saatleri neler? Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros, File ve Carrefour gibi market çalışma saatleri nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini görüştü. Tam kapanma gibi konuların öne çıktığı Kabine Toplantısı sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Tam kapanma olacak mı? Market çalışma saatleri neler? Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor, saat kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros, File ve Carrefour gibi market çalışma saatleri nedir? İşte detaylar haberimizde…

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Son Dakika: Marketler Pazar günü kapalı olacak. Diğer günler ise önceki saatler uygulanacaktır.

MARKET KAÇTA AÇILIYOR? BİM AÇILIŞ SAATİ

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 10.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilerine işyerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildi.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin *düşük, orta ve yüksek risk grubundaki* illerde 10.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

2021 BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta içi ve Cumartesi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

HAFTA İÇİ MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ: A101 KAPANIŞ SAATİ

A101 hafta içi ve Cumartesi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

HAFTA İÇİ ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK hafta içi ve Cumartesi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros hafta içi ve Cumartesi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

BAKKALLAR AÇIK MI?

Bakkallar hafta içi marketler ile aynı saat aralığında çalışır. Hafta içi 10.00 ile 20.00 arası hizmet veriyor.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği hafta sonu günlerinde mutfak ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen vatandaşlar için market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler kapsam dışında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü

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