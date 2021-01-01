Son Dakika | Mardin Valisi Demirtaş, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
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Son Dakika | Mardin Valisi Demirtaş, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

01.01.2021 00:15 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:21
Son Dakika | Mardin Valisi Demirtaş, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Gelen son dakika haberine göre Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir ile Artuklu Polis Merkez Amirliği, Kabala Jandarma Karakolu, İtfaiye Müdürlüğü ile kentte çeşitli noktalardaki polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerine yeni yılda başarılar diledi.

Demirtaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin yaptığı çalışmaları denetledi.

Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl içerisinde dünyanın ve ülkenin Kovid-19'la etkin şekilde mücadele verdiğini söyledi.

Salgın sürecinde devleti ve milleti için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak çalışan, başta sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri olmak üzere bütün çalışanlara fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Yeni yılda bütün Mardinli hemşehrilermizin huzur içeresinde sağlıklı, bereketli ve mutlu bir yıl geçirmesini diliyorum. Zor bir süreçten geçtik. İnşallah bugünleri geride bırakacağız. Özellikle pandemiyle mücadelede Mardinli kardeşlerimize göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu duyarlılık bu şekilde devam eder ve bu sıkıntılardan en kısa sürede kurtuluruz. Bütün güvenlik kuvvetlerimize ve sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Bütün hastalara da sağlık ve huzur diliyorum. Herkesin yeni yılını tebrik ediyorum. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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