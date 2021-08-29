Son dakika! Mardin'de zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Mardin'de zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Son dakika! Mardin'de zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 ADA 111 ve 23 AFF 566 plakalı otomobiller ile sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Mazıdağı Üçyol mevkisi Mardin-Diyarbakır kara yolunda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika! Mardin'de zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı
Son dakika! Mardin'de zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Arda Turan Ozan Tufan Sergen Yalçın Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika! Mardin'de zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.08.2021 23:29:21. #1.13#

title