Son dakika! Mardin'de zincirleme kaza: 1 yaralı
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Son dakika! Mardin'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Son dakika! Mardin'de zincirleme kaza: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay Nur Mahallesi, devlet hastanesi karşısında meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı kazada, 1 aracın takla atması sonucu yaralanan sürücü aracın içinde sıkıştı. Olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Son dakika! Mardin'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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