Son dakika haberleri! Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı
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Son dakika haberleri! Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Bilal Bedir - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre - Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

- Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Olay, Midyat-Dargeçit yolu 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan, A.E. idaresindeki 41 AAU 172 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan N.A. idaresindeki 73 KB 891 Hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Y.A., R.K., B.B., M.E.D., A.E., N.A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Son dakika haberleri! Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı
Son dakika haberleri! Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bilal Bedir

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