Son dakika! Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı
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Son dakika! Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika! Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Mardin'in Artuklu ilçesinde özel halk otobüsünün ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde özel halk otobüsünün ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü, Mardin-Kızıltepe karayolunun Türkmen Geçidi mevkisinde, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 47 T 0126 plakalı ticari araca arkadan çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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