Son dakika! Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi: Mardin'in Artuklu ilçesinde özel halk otobüsünün ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde özel halk otobüsünün ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü, Mardin-Kızıltepe karayolunun Türkmen Geçidi mevkisinde, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 47 T 0126 plakalı ticari araca arkadan çarptı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz