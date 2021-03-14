Son dakika! Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika! Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı

14.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:21
Son dakika! Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 SN 7169 plakalı otomobil ile 35 ADV 505 motosiklet, Dicle Mahallesi Yasemin Sokak'ta çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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