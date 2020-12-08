Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin-Cizre kara yolu Duruca Mahallesi kavşağında sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 33 CBM 75 plakalı tır ile 34 BOL 135 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Salih Akin (64), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı