Son Dakika | Mardin'de terör örgütünün çukur eylemine katılan 6 kadın gözaltına alındı
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Son Dakika | Mardin'de terör örgütünün çukur eylemine katılan 6 kadın gözaltına alındı

21.10.2020 16:50 | Son Güncelleme: 21.10.2020 16:57
Son Dakika | Mardin'de terör örgütünün çukur eylemine katılan 6 kadın gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 2015-2016 yıllarında terör örgütü mensuplarının yaptığı çukur eylemine katıldıkları tespit edilen 6 kadın, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 2015-2016 yıllarında terör örgütü mensuplarının yaptığı çukur eylemine katıldıkları tespit edilen 6 kadın, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nusaybin ilçesinde 2015-2016 yıllarında terör örgütü PKK tarafından yapılan çukur eylemine katılanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, PKK'lı teröristlerle birlikte Nusaybin'deki çukur eylemine katılıp, teröristlere yardım sağladıkları tespit edilen 6 kadını düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alanın şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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