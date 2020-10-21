Son Dakika | Mardin'de terör örgütünün çukur eylemine katılan 6 kadın gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, 2015-2016 yıllarında terör örgütü mensuplarının yaptığı çukur eylemine katıldıkları tespit edilen 6 kadın, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.