Son Dakika | Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

22.02.2021 06:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 06:46
Son Dakika | Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı

Son dakika haberler... Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçesindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Mardin'in Mazıdağı, Derik ve Kızıltepe ilçesindeki 18 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği ifade edildi.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.00 itibarıyla Mazıdağı ilçesinin Meşeli, Yalınağaç Ürünlü, Yevri, Armağan, Konur ve Kocaköy, Derik'in Çayköy, Bozok, Kelek, Gündik, Harmanlı ve Giriktepe ile Kızıltepe'nin Akçapınar Gürmeşe, Çimenlik, Örencik ve Doğanlı mahalleleri ve mezralarında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Donald Trump Pervin Buldan Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Prens Harry Hande Erçel
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Ersun Yanal Ünal Karaman
Tüm Haberler Antalya Göztepe Eskişehir Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 06:47:00. #1.16#
title