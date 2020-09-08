Son Dakika: Mardin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 117 adet gümüş sikke ele geçirildi
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Son Dakika: Mardin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 117 adet gümüş sikke ele geçirildi

Son dakika haberlerine göre Mardin'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 117 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Son Dakika: Mardin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 117 adet gümüş sikke ele geçirildi
08.09.2020 09:30 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:34

Mardin'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 117 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu iki şahsın bir araçla tarihi eser niteliği taşıyan sikke sevki yapacağının tespit edilmesi üzerine söz konusu araç takibe alındı. Mardin-Midyat karayolu Kabala Mahallesinde bulunan kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta yolcu olarak bulunan Ş.B. isimli şahsın el çantasında 117 adet tarihi eser niteliği taşıyan gümüş sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü R.T. ile Ş.B. gözaltına alınırken, ele geçen gümüş sikkelerin incelenmek üzere İl Müze Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

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