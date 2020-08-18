Son Dakika | Mardin'de sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu
Bir son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bahçe sulamasında kullanılan havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.
18.08.2020 23:09 | Son Güncelleme: 18.08.2020 23:12
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bahçe sulamasında kullanılan havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Abdullah Eksik, Yayla Mahallesi'nde sulama havuzuna düştü.
Havuzdan çıkarılarak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Eksik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: AA