Son Dakika | Mardin'de sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu Bir son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bahçe sulamasında kullanılan havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bahçe sulamasında kullanılan havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Eksik, Yayla Mahallesi'nde sulama havuzuna düştü.

Havuzdan çıkarılarak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Eksik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA