Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
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Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

06.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:27

Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor Mardin'de hafta sonları tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından denetimler sürüyor.

Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

MARDİN - Mardin'de hafta sonları tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından denetimler sürüyor.

Türkiye geneli vakaların yükselişi ile birlikte gelen yeni kısıtlamalar kapsamında hafta sonları tüm gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri Mardin'in Artuklu ilçesinde denetlemeleri ara vermeden sürdürüyor. Yaya ve vatandaşları durduran güvenlik güçleri, belirlenen meslek dışındakileri, evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor.

Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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