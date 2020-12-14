Son dakika: Mardin'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
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Son dakika: Mardin'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

14.12.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:59
Son dakika: Mardin'de silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Son dakika habere göre Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Nusaybin ilçesine Beylik köy kırsalında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda S.İ., N.Ö., A.Ö. ve Ş.D. yaralandı. Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda yaralanan S.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri köye giriş çıkışları yasaklarken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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