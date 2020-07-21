Son dakika! Mardin'de seyir halindeki otomobil alev aldı
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Son dakika! Mardin'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mardin'de seyir halindeki otomobil alev aldı Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Son dakika! Mardin'de seyir halindeki otomobil alev aldı
21.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:46

Mardin'de seyir halindeki otomobil alev aldı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay,Yenişehir Mahallesi Ravza Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 67 FA 334 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Otomobilin kaput kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, aracını sağa çekerek durdurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeni ile araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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