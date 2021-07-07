Son dakika: Mardin'de şehit olan asker için tören düzenlendi

Son dakika haberlerine göre Mardin'de şehit olan askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Mardin'de şehit olan askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesinde devriye halindeyken askeri araca açılan ateş sonucu karnına kurşun isabet ederek şehit olan Astsubay Cihan Çiftçibaşı için Mardin Havalimanında tören düzenlendi. Törene 2'nci Ordu Komutanı Metin Gürak, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve şehit askerin silaha arkadaşları katıldı.

Kızıltepe Müftüsü Mahsum Taşçı şehit için dua okudu. Son yolculuğuna uğurlanmak üzere şehidin naaşı memleketi Nevşehir'e gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı