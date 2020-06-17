Son Dakika | Mardin'de saman yüklü tır yandı
Son dakika haberi: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saman yüklü tır, yanarak kullanılmaz hale geldi.
17.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:52
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde saman yüklü tır, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Abbas Karakoyun yönetimindeki 73 FG 619 plakalı tırın üzerindeki samanlar, Kızıltepe ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde hareket halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Bir anda alevlerin büyümesi üzerine Karakoyun, tırı durdurdu.
İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA