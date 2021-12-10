Son Dakika | Mardin'de polisin aracına bomba düzeneği yerleştiren 4 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Mardin'de polisin aracına bomba düzeneği yerleştiren 4 kişi yakalandı

Son Dakika | Mardin'de polisin aracına bomba düzeneği yerleştiren 4 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına bomba düzeneği yerleştiren 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

NUSAYBİN, MARDİN (İHA) - İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına bomba düzeneği yerleştiren 4 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına bomba düzeneği yerleştiren şahısları yakalamak için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda A.D, S.D., Ş.A. ve A.A. isimli 4 şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ünün ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf ettikleri belirtildi. Yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin ilçesinde 4 Aralık 2021 tarihinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Ecel yolda yakaladı! Yaşlı kadın, sokak ortasında fenalaşıp yere yığıldı

Ecel yolda yakaladı! Yaşlı kadın, sokak ortasında fenalaşıp yere yığıldı

 Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu

Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu

 Kayıp kız çocuğunun hayatı dram çıktı

Kayıp kız çocuğunun hayatı dram çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title