Son dakika haber: Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 29 gözaltı
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Son dakika haber: Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 29 gözaltı

Son dakika haber: Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 29 gözaltı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile PKK/KCK yapılanması içerisinde sözde kent/mahalle meclisleri içerisinde faaliyet yürüttüğü, bombalı araç saldırıları ile irtibatlı olduğu, PKK/KCK terör örgütü adına iş birlikçi faaliyetlerde bulunduğuna dair haklarında ifade ve teşhis bulunan, daha önceden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda bilgileri bulunan, çukur ve barikat eylemlerine katıldığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, uzun namlulu silah, şarjör, çok sayıda fişek, ruhsatsız av tüfeği, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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