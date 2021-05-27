Son dakika! Mardin'de PKK'lı teröristlere ait sığınaklarda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre Mardin'in Savur ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 sığınakta, 3 kilogram plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Mardin'in Savur ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 2 sığınakta, 3 kilogram plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eren-5 Operasyonları kapsamında kırsalda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Tekin Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen 2 noktada taşların arasına gizlenmiş sığınaklarda yapılan aramada, 3 kilogram plastik patlayıcı, 24 elektrikli fünye, el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Sığınaklarda ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

Diğer malzemeler ile sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar