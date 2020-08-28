Son Dakika | Mardin'de patlayan televizyon evde yangın çıkardı
Son dakika gündem haberi: Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir evde televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın, hasara sebep oldu.
28.08.2020 20:59 | Son Güncelleme: 28.08.2020 20:59
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir evde televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın, hasara sebep oldu.
Gündoğan Mahallesi Ayaz Sokak'ta Güle Ateş'e ait evde, televizyonun henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangın, evde hasara neden oldu.
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Kaynak: AA