Son Dakika | Mardin'de patlayan televizyon evde yangın çıkardı
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Son Dakika | Mardin'de patlayan televizyon evde yangın çıkardı

Son dakika gündem haberi: Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir evde televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın, hasara sebep oldu.

Son Dakika | Mardin'de patlayan televizyon evde yangın çıkardı
28.08.2020 20:59 | Son Güncelleme: 28.08.2020 20:59

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir evde televizyonun patlaması sonucu çıkan yangın, hasara sebep oldu.

Gündoğan Mahallesi Ayaz Sokak'ta Güle Ateş'e ait evde, televizyonun henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangın, evde hasara neden oldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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