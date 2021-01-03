Son dakika: Mardin'de kısıtlama sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Mardin'de kısıtlama sessizliği

03.01.2021 14:38 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:42
Son dakika: Mardin'de kısıtlama sessizliği

Bir son dakika haberine göre MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

MARDİN'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, cadde ve sokaklar boş kaldı. 

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde perşembe günü saat 21.00'de başlayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, yarın saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlama devam ederken, Mardin'in cadde ve sokakları bomboş kaldı. Kentin değişik noktalarında uygulama gerçekleştiren güvenlik güçleri, araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca kentin araç girmeyen dar ve tarihi sokaklarında da 'yaya devriye ekipleri' oluşturan güvenlik güçleri, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti. 


Son dakika: Mardin'de kısıtlama sessizliği
Son dakika: Mardin'de kısıtlama sessizliği
Son dakika: Mardin'de kısıtlama sessizliği
Son dakika: Mardin'de kısıtlama sessizliği
Son dakika: Mardin'de kısıtlama sessizliği
Son dakika: Mardin'de kısıtlama sessizliği
Son dakika: Mardin'de kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry Enis Arıkan Hülya Avşar Eser Yenenler
Spor Can Bartu Arda Turan Okan Buruk Ömer Bayram Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Ocak Aydın Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Mardin'de kısıtlama sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 14:42:44. #1.15#
title