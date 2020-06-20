Son dakika! Mardin'de kısıtlama nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü Son dakika habere göre Mardin'de kısıtlama nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü Mardin'de LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar sessizliğe büründü.

Mardin'de kısıtlama nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü

MARDİN - Mardin'de LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın talimatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Liseye Geçiş Sistemi sınavına girecek öğrencilerin sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kararı verildi. İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine gönderilen genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başladığı Mardin'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kentin en işlek caddesi olan Vali Ozan Bulvarında araçların sesi yerine kuş sesi duyuldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde eczane, fırın ve sınavların yapılacağı okulların yakınlarındaki kırtasiyeler açık olurken güvenlik güçleri denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: İHA