Son Dakika | Mardin'de kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, kimyasal patlayacı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildiğini bildirdi.
04.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:58
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, kimyasal patlayacı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildiğini bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA