Son Dakika | Mardin'de Kentsel Dönüşüm Projesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Mardin'de Kentsel Dönüşüm Projesi

Son dakika haberi: Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi yürütülecek Artuklu ilçesi Ensar ve Saraçoğlu Mahallelerinin Kentsel Dönüşüm Projesi onaya sunulacak.

Son Dakika | Mardin'de Kentsel Dönüşüm Projesi
04.09.2020 15:31 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:06

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi yürütülecek Artuklu ilçesi Ensar ve Saraçoğlu Mahallelerinin Kentsel Dönüşüm Projesi onaya sunulacak.

Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen ve 28717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ardından Artuklu ilçesi Ensar ve Saraçoğlu Mahalleleri için harekete geçen Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Proje çalışmalarını başlattı. Kısa bir süre sonra bitecek olan projelendirme süreci Kentsel Sit Alanı Etkileşim Geçiş Alanında olması dolayısıyla Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunulacak.

Çevre Şehircilik Bakanlık tarafından desteklenen Büyükşehir Belediyesinin yürüteceği projenin onaylamasının ardından, irtibat büroları kurulacak, mülk sahipleriyle danışmanlık ve uzlaşı süreci başlayacak. Proje kapsamında mahallelerin sınırları içerisindeki 40 hektarlık alan ve içindeki taşınmazların kentsel dönüşümü sağlanacak.

Kentsel dönüşümle yeni bir yaşam merkezi haline gelecek Ensar ve Saraçoğlu Mahallelerinin mevcut okul, cami ve mezarlık alanları korunacak. Yapılacak dönüşümle Ensar ve Saraçoğlu Mahalleleri bir cazibe merkezi haline gelecek. Yeni oluşacak yaşam merkezinde yeni sosyal donatı alanları ile yeşil alanlara ağırlık verilecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Angela Merkel Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Erol Evgin Fatma Girik Metin Özülkü Defne Samyeli
Spor Metin Oktay Mauricio Lemos Enner Valencia Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Antalya Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son Dakika | Mardin'de Kentsel Dönüşüm Projesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 16:06:16. #1.14#
title