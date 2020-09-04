Son Dakika | Mardin'de Kentsel Dönüşüm Projesi Son dakika haberi: Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi yürütülecek Artuklu ilçesi Ensar ve Saraçoğlu Mahallelerinin Kentsel Dönüşüm Projesi onaya sunulacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi yürütülecek Artuklu ilçesi Ensar ve Saraçoğlu Mahallelerinin Kentsel Dönüşüm Projesi onaya sunulacak.

Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilen ve 28717 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın ardından Artuklu ilçesi Ensar ve Saraçoğlu Mahalleleri için harekete geçen Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Proje çalışmalarını başlattı. Kısa bir süre sonra bitecek olan projelendirme süreci Kentsel Sit Alanı Etkileşim Geçiş Alanında olması dolayısıyla Şanlıurfa Koruma Bölge Kurulu'nun onayına sunulacak.

Çevre Şehircilik Bakanlık tarafından desteklenen Büyükşehir Belediyesinin yürüteceği projenin onaylamasının ardından, irtibat büroları kurulacak, mülk sahipleriyle danışmanlık ve uzlaşı süreci başlayacak. Proje kapsamında mahallelerin sınırları içerisindeki 40 hektarlık alan ve içindeki taşınmazların kentsel dönüşümü sağlanacak.

Kentsel dönüşümle yeni bir yaşam merkezi haline gelecek Ensar ve Saraçoğlu Mahallelerinin mevcut okul, cami ve mezarlık alanları korunacak. Yapılacak dönüşümle Ensar ve Saraçoğlu Mahalleleri bir cazibe merkezi haline gelecek. Yeni oluşacak yaşam merkezinde yeni sosyal donatı alanları ile yeşil alanlara ağırlık verilecek.

Kaynak: AA