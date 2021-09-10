Son dakika... Mardin'de kaza yapan alkollü sürücü ölümden döndü, ehliyetine el konuldu
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Son dakika... Mardin'de kaza yapan alkollü sürücü ölümden döndü, ehliyetine el konuldu

Son dakika... Mardin'de kaza yapan alkollü sürücü ölümden döndü, ehliyetine el konuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ana yol kenarına devrilen araç sürücüsü ölümden döndü.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ana yol kenarına devrilen araç sürücüsü ölümden döndü. Alkollü olan sürücünün ehliyetine el konuldu.

Olay, ilçe çıkışında bulunan bir petrol ofisi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki A.C. kontrolündeki, 21 AAN 532 plakalı Renault Broadway markalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere araçtan çıkartılarak 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün alkollü olduğu jandarma ekipleri tarafından tespit edilirken, ehliyetine el konularak cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Son dakika... Mardin'de kaza yapan alkollü sürücü ölümden döndü, ehliyetine el konuldu
Son dakika... Mardin'de kaza yapan alkollü sürücü ölümden döndü, ehliyetine el konuldu
Son dakika... Mardin'de kaza yapan alkollü sürücü ölümden döndü, ehliyetine el konuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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