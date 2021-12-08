Son dakika: Mardin'de kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Mardin'in Midyat ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Mehmet Ş.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Bağlar Mahallesi Hayrettin Karaman Lisesi Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Semanur İpek'e çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis Ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İpek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet