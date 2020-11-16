Son dakika... Mardin'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Son dakika haber: Mardin'in Ömerli ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Ömerli ilçesi Fıstıklı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen Remezan A. (52) idaresindeki kamyon, karşı yönden elen Abdulkadir Elçiboğa yönetimindeki 34 BLD 845 plakalı Ford Tourneo Courier marka araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta sıkışan 38 yaşındaki Abdulkadir Elçiboğa, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan inceleme Elçiboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan kamyon şoförü Remezan A., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Elçiboğa, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı