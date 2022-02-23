Son dakika: Mardin'de jandarmadan öğrencilere trafik kuralları eğitimi - Haberler
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Son dakika: Mardin'de jandarmadan öğrencilere trafik kuralları eğitimi

AA, Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Son dakika: Mardin'de jandarmadan öğrencilere trafik kuralları eğitimi

Son dakika haberleri: Mardin'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, ilkokulda eğitim gören 76 öğrenciyi trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

MAZIDAĞI, MARDİN (AA) - Mardin'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, ilkokulda eğitim gören 76 öğrenciyi trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlatılan "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Mazıdağı ilçesine bağlı Kemerli İlkokulunda eğitim gören 76 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Çocuklarda trafik bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde öğrencilere, trafik ile ilgili genel bilgiler, yolcu ve yayaların uyması gereken kurallar aktarıldı.

Kazaların önlenmesine yönelik, okul servis araçlarına binme, inme ve yolun karşısına geçerken uyulması gereken kurallar aktarıldı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Mazıdağı, Jandarma, Mardin, Güncel, Haberler

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