Son dakika! Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika! Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

08.12.2020 20:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:50
Son dakika! Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bir son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Mardin-Kızıltepe kara yolunda Tarık Tokdaş yönetimindeki 47 AYY 281 plakalı hafif ticari araç ile Abdullah Esen'in (24) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Tokdaş, Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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